विज्ञापन-पीएम श्री नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया
फोटो है- रांची,संवाददाता। मेसरा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को स्थापना दिवस
फोटो है- रांची,संवाददाता।मेसरा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद कांके संजय कुमार और विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र प्रकाश मौजूद थे। वर्तमान में नवोदय विद्यालय की संख्या 653 से भी अधिक है। नवोदय विद्यालय का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में विद्यालय के कई पूर्व छात्र-छात्राएं विभिन्न जगहों पर गणमान्य पदों पर कार्य कर रहें है। प्राचार्य ने विद्यार्थियों से निरंतर मेहनत करने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते है।
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