जवाहर नवोदय में प्रवेश के लिए करें आवेदन
प्रतापगढ़ के पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह की 80 सीटों के लिए योग्य छात्र 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य छात्र वे होंगे जो 2026-27 में जिले के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा पांच में पढ़ रहे हैं। प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को होगी।
प्रतापगढ़। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय के सत्र 2027-28 में कक्षा छह की 80 सीटों के लिए योग्य छात्र सात अगस्त तक विद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा पांच में पढ़ रहे हैं। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य लाल सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 28 नवम्बर को कराई जाएगी।
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