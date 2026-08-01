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अररिया : बच्चे ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, सफलता जरूर मिलेगी : विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कुर्साकांटा के पीएम श्री स्कूल में पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन का शुभारंभ पूर्व मंत्री विजय कुमार मंडल द्वारा हुआ। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता का आकलन किया और छात्रों को आधुनिक शिक्षा का महत्व बताया। एमडीएम के तहत पौष्टिक भोजन मुहैया कराने की बात की गई। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने में शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बताई गई।

अररिया : बच्चे ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, सफलता जरूर मिलेगी : विधायक

कुर्साकांटा (अररिया) से अनिल कुमार झा की रिपोर्ट कुर्साकांटा प्रखंड के पीएम श्री के लिए चयनित प्लस टू उच्च विद्यालय पहुंसी कुआड़ी में शनिवार को पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सह विधायक विजय कुमार मंडल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक व बीईओ ने भोजन खाकर इसकी गुणवत्ता व स्वच्छता व्यवस्था का जाएजा लिया। विधायक ने कहा कि पीएम श्री स्कूल में आधुनिक शिक्षा मिलने से बच्चों का भविष्य सुदृढ़ व उज्ज्वल बनेगा। बच्चे ईमानदारी पूर्वक अपने लक्ष्य पर ध्यान दें सफलता जरुर मिलेगी। एमडीएम योजना के तहत पौष्टिक, गर्म और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

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वहीं बीईओ संयम राज ने कहा कि पीएम विद्यालय में बच्चों के गुणानात्मक विकास के लिए सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का बेहत्तर निर्वहन सुनिश्चित करें। स्कूल के प्रधानाध्यापक बिपीन कुमार ने बताया कि इस स्कूल में कक्षा छह से 12 वीं तक की पढ़ाई होती है। लेकिन एमडीएम कक्षा 6,7 व 8 के बच्चों को मिलेगा। मौके पर जिला पार्षद रघु प्रसाद सिंह, मुखिया वीणा देवी, पवन साह के अलावे शिक्षक श्री मोहन लाल सरदार, आलोक कुमार, नुन लाल मंडल, शशिपूर्ण आजाद, स्नेह किरण, सबिता सिंह, कुमार सुंदरम आदि मौजूद थे।

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