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एमडीएम में सप्ताह में दो दिन रागी लड्डू देने का प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बैठक हुई, जिसमें बच्चों को मिड डे मील में रागी लड्डू देने का प्रस्ताव दिया गया। यह बच्चों की सेहत और पोषण के लिए लाभदायक माना गया। बैठक में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर भी चर्चा की गई।

एमडीएम में सप्ताह में दो दिन रागी लड्डू देने का प्रस्ताव

धनबाद, विशेष संवाददाता। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बुधवार को बैठक हुई। डीसी आदित्य रंजन ने सप्ताह में दो दिन मिड डे मील में बच्चों को रागी लड्डू देने का प्रस्ताव दिया। कहा कि यह बच्चों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। स्वाद के साथ-साथ बच्चों को भरपूर ऊर्जा और पोषण मिलेगा।

भोजन की गुणवत्ता और पारदर्शिता की समीक्षा

सरकारी विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की प्रगति, भोजन की गुणवत्ता और पारदर्शिता की समीक्षा की। निर्देश दिया कि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो। भोजन पकाने के स्थान और उपयोग किए जाने वाले बर्तन की साफ-सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने रसोइयों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने, निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार ही बच्चों को ताजा और पौष्टिक भोजन परोसने का निर्देश दिया।

मिड डे मील की निगरानी

जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रतिदिन जिला व प्रखंड स्तर पर मिड डे मील की निगरानी करने का निर्देश दिया। शत-प्रतिशत विद्यालयों में पोषण वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों में जिले से प्राप्त फलदार पौधे का रोपण सुनिश्चित करें। विद्यालय से ऐसे व्यक्ति को नामित करें जो रुचि लेकर पौधे देखभाल करें। बच्चों के बीच प्लेट-थाली वितरण, विद्यालयों की ऑडिट सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, जिला शिक्षा अधीक्षक शालिनी डुंगडुंग सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किस योजना के अंतर्गत चर्चा हुई?
बैठक पीएम पोषण योजना के अंतर्गत हुई।

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