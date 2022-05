भाषा कोई भी हो..हमारे दिल में बसता है वसुधैव कुटुंबकम, डेनमार्क की धरती से बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पहनावा खान पान भले ही अलग-अलग हों, लेकिन हमारी वैल्यू एक जैसी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी भाषा कोई भी हो, हमारे दिल में वसुधैव कुटुंबकम बसता है।

