जॉर्जिया मेलोनी की तुलना में पीएम मोदी के एक्स पर 42 गुना फॉलोअर्स, दूसरे नेताओं का क्या हाल

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन के X अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 21.5 मिलियन से अधिक है। वहीं, यूएई के एचएच शेख मोहम्मद को एक्स पर 11.2 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैंं।

thanks to italy for the wonderful hospitality pm modi left for india also met biden-meloni

Niteesh Kumar Sun, 14 Jul 2024 08:18 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली