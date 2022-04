2 मई से तीन देशों की यात्रा पर रवाना होंगे PM मोदी, 25 कार्यक्रमों में होंगे शामिल- रिपोर्ट

सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी 50 वैश्विक व्यवसायियों से भी बातचीत करेंगे। मोदी दो मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यह इस साल होने वाली उनकी पहली विदेश यात्रा है।

इस खबर को सुनें