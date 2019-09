'Howdy Modi' कार्यक्रम में ट्रंप के शिरकत से पीएम मोदी खुश, ट्वीट कर कही यह बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में 22 सितंबर को आयोजित होने जा रहे ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनालड ट्रंप भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यक्रम में शिरकत करने की पुष्टि होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यक्रम में शामिल होने से पह काफी प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति के 22 सितंबर के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर प्रसन्नता जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विशेष मित्रता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 22 को ह्यूस्टन में आयोजित कम्युनिटी प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे, इससे काफी खुश हूं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफी उत्साहित हूं।

Howdy Modi कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शामिल होने की पुष्टि होने पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में कहा कि यह अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय समुदाय के योगदान और हमारे संबंधों की ताकत को दर्शाता है। बता दें कि हालिया इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ 50 हजार लोगों को संबोधित करेंगे।

The special gesture of President @realDonaldTrump to join us in Houston highlights the strength of the relationship and recognition of the contribution of the Indian community to American society and economy. #HowdyModi