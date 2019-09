Howdy Modi कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी पर PM मोदी ने कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है कि 'हाउडी मोदी' ईवेंट में आपकी मौजूदगी हमारे रिश्तों को दिखाती है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, "ह्यूस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति भारत-अमेरिका संबंधों की गवाह है।"

