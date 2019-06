प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-9 जून को करेंगे मालदीव और श्रीलंका की यात्रा, मालदीव के संसद को भी करेंगे संबोधित

लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर दोबारा केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना है। विदेश सचिव विजय गोखले ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून और 9 जून को मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव के संसद को संबोधित भी करेंगे।

Vijay Gokhale, Foreign Secretary: PM Narendra Modi will be visiting Maldives and Sri Lanka on 8th & 9th June. PM Modi will also address the Maldivian Parliament on 8th June. pic.twitter.com/m26OTweDds