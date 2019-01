इस साल भारत रत्न से नवाजे जाने वालों के लिए जानिए पीएम मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेता नानाजी देशमुख एवं प्रख्यात कलाकार भूपेन हजारिका को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाजे जाने पर प्रसन्नता जाहिर की।

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर इन हस्तियों के बारे में लिखा-

-‘प्रणब दा हमारे समय के उत्कृष्ट राजनेता हैं। उन्होंने दशकों तक देश की निस्वार्थ और अथक सेवा की है और देश की विकास यात्रा पर मजबूत छाप छोड़ी। उनकी बुद्धिमत्ता और मेधा के सानी बहुत कम लोग होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है।’

Pranab Da is an outstanding statesman of our times.



He has served the nation selflessly and tirelessly for decades, leaving a strong imprint on the nation's growth trajectory.



His wisdom and intellect have few parallels. Delighted that he has been conferred the Bharat Ratna. — Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2019



-भूपेन हजारिका के गीत और संगीत को हर पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं। उनसे न्याय, सौहार्द और भाइचारे का संदेश प्रसारित होता है। उन्होंने दुनियाभर में भारतीय संगीत परंपराओं को लोकप्रिय कराया। मुझे खुशी है कि भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

The songs and music of Shri Bhupen Hazarika are admired by people across generations. From them radiates the message of justice, harmony and brotherhood.



He popularised India's musical traditions globally.



Happy that the Bharat Ratna has been conferred on Bhupen Da. — Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2019



-नानाजी देशमुख का देश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा है। वह योगदान गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त करने का नया प्रतिमान दर्शाता है। उनका व्यक्तित्व समाज के निम्न वर्ग के प्रति भी विनम्रता, करुणा और सेवा का परिचय देता है। वे सही मायने में भारत रत्न हैं।