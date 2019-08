जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वायरल तस्वीर का सच

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और उनके पीछे बैनर पर लिखा हुआ है '390 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ, देश बचाओ!' इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इन सबके बीच इस तस्वीर की सत्यता पर भी सवाल खड़े हो गए।

चलिए हम आपको बताते हैं कि इस तस्वीर का सच क्या है। इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह-तरह की फोटोशॉप्ड तस्वीरें शेयर की जाती हैं, ऐसे में किसी भी वायरल तस्वीर को सच मान लेना आसान नहीं है। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर का सच बताते हैं।

तस्वीर का सच

दरअसल यह बिल्कुल सही फोटो है, हालांकि ये तस्वीर किस समय की है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि ये तस्वीर 1991 की है, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एकता यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक गई थी। इस दौरान भारत के 16 राज्यों से एकता यात्रा गुजरी थी। इस यात्रा की अगुवाई उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी ने की थी, जबकि मोदी संयोजक की भूमिका में थे। दिसंबर 1991 को शुरू हुई यात्रा के करीब 50 दिन बाद 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा फहराया था।

