फ्रेंडशिप डे पर इजरायल ने कहा, 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' तो पीएम मोदी ने भी कही यह बात

फ्रेंडशिप डे के मौके पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती सामने आई है। फ्रेंडशिप डे के मौके पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू के बधाई संदेश पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का संदर्भ देते हुए भारत स्थित इजरायल के दूतावास के ट्वीट पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरे अच्छे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के शानदार नागरिकों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे की बधाई।

पीएम मोदी ने फ्रेंडशिप डे पर 'इजरायल इन इंडिया' के एक ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साथ लिखा है। पीए मोदी ने लिखा- मेरे अच्छे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के शानदार नागरिकों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे की बधाई। भारत और इजराइल अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने आगे लिखा- हमारा बंधन मजबूत और शाश्वत है! हो सकता है कि हम दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्री आने वाले समय में और अधिक बढ़ें और समृद्ध हों! हमारे राष्ट्र आने वाले समय में और भी अधिक बढ़ें और समृद्ध हों!'

बता दें कि फ्रेंडशिप डे के मौके पर इजरायल ने भारत को बेहद खास तरीके से बधाई दी है। भारत स्थित इजरायल के दूतावास ने ट्वीट करते हुए लिखा- “हैप्पी फ्राइंडशिप डे 2018 इंडिया! हमारी बढ़ती दोस्ती और मजबूत होती साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूए।”

PM Modi responds to a tweet by 'Israel in India' on #FriendshipDay, featuring Israeli PM Benjamin Netanyahu & him: Our bond is strong and eternal! May the friendship b/w our nations grow & prosper even more in times to come!our nations grow & prosper even more in times to come! https://t.co/LOMKSrYFDh