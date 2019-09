स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए बिल-गेट्स फाउंडेशन ने पीएम मोदी को 'ग्लोबल गोलकीपर अवॉर्ड' से किया सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में स्वच्छता की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण सुधार और उनके नेतृत्व के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बुधवार तड़के (भारतीय समयानुसार) प्रतिष्ठित 'ग्लोबल गोलकीपर अवॉर्ड' से सम्मानित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। फाउंडेशन ने 24 सितंबर को चौथे वार्षिक 'गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स' का आयोजन किया।महात्मा गांधी की 150 जन्म जयंती पर मुझे ये अवार्ड दिया जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर 130 करोड़ लोगों की जनशक्ति, किसी एक संकल्प को पूरा करने में जुट जाए, तो किसी भी चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है।

फाउंडेशन ने बताया कि मोदी को 2019 का 'ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान किया गया है। फाउंडेशन के अनुसार इस पुरस्कार का उद्देश्य ऐसे राजनीतिक नेता को ''विशेष सम्मान प्रदान करना है, जिन्होंने अपने देश में या विश्व स्तर पर प्रभावशाली कार्यों के माध्यम से 'ग्लोबल गोल्स के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

New York: Prime Minister Narendra Modi receives 'Global Goalkeeper Award' for the 'Swachh Bharat Abhiyan', from the Bill and Melinda Gates Foundation. Award presented by Bill Gates. pic.twitter.com/Ty1vn92ADg