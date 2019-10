पीएम नरेंद्र मोदी ने की पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की सराहना, जानें क्यों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) प्रमुख एच डी देवेगौड़ा की गुजरात के केवडिया में स्थिति स्टेच्यु ऑफ यूनिटी का दौरा करने को लेकर उनकी सराहना की।

देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में उनकी 182 फीट का स्टेच्यु गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम पर बनाया गया है। इसे स्टेच्यु ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। इसका उदघाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, “पूर्व प्रधनमंत्री एच डी देवेगौड़ा जी को स्टेच्यु ऑफ यूनिटी का दौरा करते देख खुशी हुई।”

Happy to see our former PM Shri @H_D_Devegowda Ji visit the ‘Statue of Unity.’ https://t.co/GVWMo7UIow