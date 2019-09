PM मोदी ने प्रधान सचिव के लिए आयोजित किया विदाई कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपने प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को सोमवार को विदाई दी। मिश्रा ने पिछले हफ्ते अपना पद छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर मिश्रा के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया।



पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'हमने आज मेरे आवास पर नृपेंद्र मिश्रा जी के लिए शानदार विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया। नृपेंद्र जी ने मेरा तब मार्गदर्शन किया जब मैं दिल्ली में नया था।' प्रधानमंत्री ने मिश्रा को ऐसा अफसर बताया जो यह जानता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे काम करती है और उनमें मानवीय आधार पर बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने की क्षमता है।

We had a wonderful farewell programme for Shri Nripendra Misra Ji at my residence today. Nripendra Ji guided me when I was new to Delhi. He is an officer who understands how India’s democratic system works and is blessed with great conflict resolution skills with a human touch. pic.twitter.com/IRdMSIhTOW