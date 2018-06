मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर आए संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने आज व्यापार , निवेश और रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और लोगों से लोगों के संबंध पर चर्चा की।

PM Narendra Modi met Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation in Delhi. pic.twitter.com/TQbqAQKKLx