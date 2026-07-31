राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। यह मुलाकात राष्ट्रपति द्वारा मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा से लौटने के बाद हुई। हाल में संसद में पेपर लीक से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया था, जिससे मुलाकात में चर्चा होने की संभावना है।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा साझा नहीं किया गया है। लेकिन, समझा जाता है कि राष्ट्रपति हाल में तीन देशों की यात्रा से लौटी हैं और उधर संसद में पेपर लीक को लेकर एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया गया है, इनसे जुड़ी जानकारियां इस दौरान साझा की गईं। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं। पोस्ट में कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
यह मीटिंग राष्ट्रपति मुर्मु के मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के एक हफ्ते के सफल दौरे के बाद रविवार को लौटने के कुछ दिनों बाद हुई है।
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