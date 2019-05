पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले मोदी, लिया चुनावी जीत पर आशीर्वाद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और चुनावी जीत पर उनसे आशीर्वाद लिया ।

Meeting Pranab Da is always an enriching experience. His knowledge and insights are unparalleled. He is a statesman who has made an indelible contribution to our nation.



Sought his blessings during our meeting today. pic.twitter.com/dxFj6NPNd5