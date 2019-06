प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर की सचिवों से मुलाकात, मंत्रालयों को दिए यह निर्दश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विभिन्न विभागों के सभी सचिवों के साथ बैठक की। सोमवार की शाम पीएम मोदी ने अपने आवास पर भारत सरकार के सभी सचिवों से मुलाकात की और कहा कि सभी मंत्रालय 'जीवन स्तर को बेहतर बनाने से जुड़े कदमों पर ध्यान दें। इस दौरान पीएम ने कहा, "लोकसभा चुनाव का जनादेश यथा स्थिति को बदलने और अपने लिए बेहतर जीवन की इच्छा की लोगों की आकांक्षा को दर्शाता है। जिसके लिए अधिकारियों की पूरी टीम को श्रेय जाना चाहिए, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में कड़ी मेहनत करके कल्पना की गई योजनाओं को जमीन पर उतार कर उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं"।

पीएम मोदी के साथ सचिवों की मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि "सभी मंत्रालयों को 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाने के लिए कदमों पर ध्यान देना चाहिए।"

