मन की बात LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 45वीं बार देशवासियों को कर रहे हैं संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 45वीं बार रेडियो के जरिए देश से ‘मन की बात’ करेंगे। प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हैं। आज सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम को रेडियो पर सुना जा सकेगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में अपनी बात देश की जनता से साझा करेंगे, पीएम इस कार्यक्रम में देशभर से आए सुझावों को भी जगह देते हैं।

प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ के 44वें कार्यक्रम में खेल और बचपन पर चर्चा करते हुए जगजीत सिंह के मशहूर गजल से बचपन को याद किया। पीएम ने कहा कि चिंता होती है कि कहीं हमारे खेल खो न जाए कहीं। खेलों के साथ ये बचपन न खो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम सिर्फ ये सुनते रह जाएंगे- ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन।

Prime Minister Narendra Modi will address the nation in the 45th episode of his 'Mann Ki Baat' programme at 11 am today



