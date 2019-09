Live: IIT मद्रास के दीक्षांत समारोह के लिए चेन्नई पहुंचे PM मोदी ने कहा, विश्व को भारत से बहुत उम्मीदें हैं

आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार तमिलनाडु आया हूं। वे चेन्नई एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने कहा, "चुनाव के बाद पहली बार आपके राज्य में हूं। चेन्नई आकर हमेशा खुशी होती है। गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद।"

पीएम मोदी ने कहा, "देश को महान बनाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है बल्कि यह भारत के 130 करोड़ लोगों की भी जिम्मेदारी है। विश्व को भारत से बहुत उम्मीदें हैं, हम देश को इतना महान बनाएंगे कि यह दुनिया के लिए उपयोगी साबित हो।"

इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मेरी अमेरिका यात्रा के दौरान जब मैंने तमिल भाषा में कुछ कहा और दुनिया को यह बताया कि तमिल दुनिया की प्राचीन भाषा है, तो उसके बाद अमेरिका में यह भाषा बातचीत का केंद्र बन गई।"

During my USA trip when I said something in Tamil, when I told the world that Tamil is the world's ancient language, the language became a talking point in America: PM Modi pic.twitter.com/rYqiBqCRDo