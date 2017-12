जायजा: ओखी पीड़ितों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मैंगलोर से लक्षद्वीप पहुंचे

सोमवार को मैंगलोर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी मंगलवार की सुबह ओखी तूफान प्रभावित इलाकों के दौरे पर लक्षद्वीप पहुंच चुके है। पीएम मोदी वहां पर एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों की जायजा लेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे।

एएनआई ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लक्षद्वीप के लिए निकलते हुए दिखाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सोमवार की रात को मैंगलोर पहुंचे थे।

पिछली रात को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा- “कर्नाटक के मैंगलुरू के लिए निकल रहा हूं। मैं लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे और ओखी से हुई बर्बादी के बाद उपजे हालात की समीक्षा करूंगा। इसके साथ ही, ओखी तूफान के पीड़ितों, मछुआरों, किसानों, अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों से मुलाकात करुंगा।”

Leaving for Mangaluru, Karnataka. Tomorrow, I will visit Lakshadweep, Tamil Nadu, and Kerala and extensively review the situation that has arisen due to #CycloneOckhi. I will meet cyclone victims, fishermen, farmers, officials and public representatives. https://t.co/XaANfnWrr4