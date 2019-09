लाइव : पीएम मोदी बोले, मुंबई के लोगों की सादगी अभिभूत करती है

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को यहां लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले तीन और मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला रखी। राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आरे कॉलोनी में मेट्रो परियोजना का मुख्य कारशेड बनाये जाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की आलोचना की थी। इस काम के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटे जाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह की शुरूआत में पेड़ों को काटे जाने की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था।

- पीएम मोदी ने कहा, मुंबई के लोगों की सादगी अभिभूत करती है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' के तहत बने पहले मेट्रो कोच का निरीक्षण किया।

- बप्पा के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने रखी मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट्स की नींव रखी

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुम्बई पहुंचे, विले पार्ले में भगवान गणेश के किए दर्शन

- पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने उनका स्वागत किया।

