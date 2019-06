SCO Summit: PM मोदी और इमरान खान मिले, हुई हल्की बातचीत

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ नेताओं के लॉन्ज में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी और इमरान खान ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हल्की बातचीत भी हुई। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। बता दें कि कल मोदी और इमरान खान में बैठक और बातचीत नहीं हो पाई थी।

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले स्पष्ट किया था कि एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का इमरान खान के साथ मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच मिलने की चर्चा थी। इसके बाद एक ही समय में डिनर के लिए दोनों नेता वहां पहुंचे। लेकिन फिर भी मोदी ने इमरान से न तो हाथ मिलाया और न ही नजरें मिलाईं। पाकिस्तानी सूत्रों ने यह जानकारी दी। हॉल में मोदी पाक प्रधानमंत्री इमरान खान से सिर्फ तीन सीट दूर बैठे थे। वहीं गाला कल्चरल नाइट कार्यक्रम में भी दोनों नेता एक-दूसरे के आसपास ही रहे। लेकिन वहां भी कोई बातचीत नहीं हुई।

