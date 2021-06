इजरायल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को पीएम मोदी ने दी बधाई, नेतन्याहू के लिए कही ये बात

नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही दुनियाभर से उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसा कि हम अगले साल राजनयिक संबंधों को 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हम दोनों मिलकर दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करेंगे और मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हैं।

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा- मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर नफ्ताली बेनेट को बधाइयां। हम अगले साल अपने कूटनीतिक संबंधों के उन्नयन के 30 साल पूरे कर रहे हैं और इस अवसर पर मैं आपसे मुलाकात करने तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।’’ पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई पर पीएम मोदी ने कहा, ''भारत-इस्राइल साझेदारी पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।''

Excellency Naftali Bennett, congratulations on becoming the Prime Minister of Israel. As we celebrate 30 years of the upgradation of diplomatic relations next year, I look forward to meeting you and deepening the strategic partnership between our two countries: PM Narendra Modi pic.twitter.com/qu37W8Ca6a