PM मोदी ने बुलाई हाईलेवल बैठक, कोरोना की स्थिति और टीकाकरण का जानेंगे हाल

भारत इन दिनों कोरोना संकट के साथ-साथ वैक्सीन की किल्लत से भी जूझ रहा है। हालांकि सरकार लगातार स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में पीएम कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के कई वरीय अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

PM Narendra Modi to chair a high-level meeting today on the #COVID19 related situation and vaccination. pic.twitter.com/ONVZxZOmXY