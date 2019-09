पंजाब पटाखा फैक्टरी में हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, 23 लोगों की हुई थी मौत

पंजाब में गुरदासपुर जिले के बटाला में बुधवार (4 सितंबर) को एक पटाखा फैक्टरी में विस्फोट होने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिरीक्षक (बॉर्डर रेंज) एसपीएस परमार ने बताया कि शाम करीब चार बजे रिहायशी क्षेत्र में स्थित पटाखा कारखाने में विस्फोट हुआ। बटाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी संजीव भल्ला ने बताया कि विस्फोट में 23 लोगों की मौत हुई है। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की कुछ इमारतें भी नष्ट हो गईं। कुछ वाहन भी नष्ट हो गए और धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब की पटाखा फैक्टरी में आग लगने की घटना को हृदय विदारक बताते हुए उसमें घायल हुए लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की बृहस्पतिवार को कामना की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोदी के हवाले से ट्वीट किया है, ''पंजाब की पटाखा फैक्टरी में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। इससे बहुत दुखी हूं। मृतकों के परिजन के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

PM Modi: The tragedy at a firecracker factory in Punjab is heart-wrenching.Deeply anguished due to it. My condolences to families of those who lost their lives. I hope the injured recover at the earliest.Agencies are working on rescue operations at the site of tragedy. (file pic) pic.twitter.com/bQlPEs93hM