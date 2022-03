पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से से हटा AFSPA, हिमंता बोले- पीएम मोदी ने लिया बहादुरी का फैसला

सरमा ने आगे कहा कि पिछले साल अरुणाचल प्रदेश से 2 मतदान केंद्रों को छोड़कर इसे वापस ले लिया गया था। आज, असम, नागालैंड और मणिपुर में अफस्पा वापस लेने का समय आ गया है। 1990 से असम अशांत क्षेत्र घोषित था

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ashutosh Ray Thu, 31 Mar 2022 05:54 PM

