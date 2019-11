थाईलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री, ह्यूस्टन में 'Howdy Modi' के बाद बैंकॉक में 'Sawasdee PM Modi' की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीन दिन की यात्रा के लिए शनिवार को बैंकाक पहुंच चुके हैं। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब एशिया प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों के बीच एक वृहद व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और भारत को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये मनाने के वास्ते नये सिरे से राजनयिक प्रयास तेज हुये हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी बैंकाक में 'स्वासदी पीएम मोदी' कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे जो कि भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन नवम्बर को भारत-आसियान सम्मेलन तथा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) सम्मेलन में भाग लेने के लिये तीन दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे हैं। मोदी ने कहा कि भारत को यह स्पष्ट है कि पारस्परिक रूप से लाभप्रद आरसीईपी, जिससे सभी पक्ष यथोचित लाभ प्राप्त करते हैं, वह देश और वार्ता में शामिल अन्य सभी राष्ट्रों के हित में है।

