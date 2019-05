नई सरकार से बाहर रहने के अरुण जेटली के फैसले के बाद उनके आवास पर मिले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात करीब 8.20 बजे अरुण जेटली से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मोदी और जेटली के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई और फिर पीएम उनके आवास से निकल गए. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अरुण जेटली से अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा होगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाला से बताया है कि प्रधानमंत्री इस मुलाकात में अरुण जेटली से अपने उस फैसले पर पुनर्विचार कर सरकार में बने रहने का आग्रह कर कह सकते हैं। इससे पहले जेटली ने अगली सरकार में जिम्मेदारी न देने के लिए पीएम मोदी के नाम खुला खत लिखा था।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi leaves from the residence of Arun Jaitley. pic.twitter.com/n07Z49ulN5