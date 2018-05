पीएम मोदी ने गिनाई मुद्रा योजना की उपलब्धियां, कहा- लाभार्थियों को 6 लाख करोड़ कर्ज बांटे 

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना को लेकर नमो ऐप के जरिे लोगों को संबोधित किया। वहीं आज (मंगलवार को) मुद्रा योजना के बारे में लोगों को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 12 करोड़ लाभार्थियों को छह लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण बांटे हैं। यह कार्य, उनकी सरकार की गैर-वित्तपोषित को वित्तपोषित करने की पहल के तहत किया गया है।

Mudra Yojna has opened up new opportunities for our youth, women and those who wanted to start or spread their businesses. Not only this, Mudra Yojna is also acting as a job multiplier: PM Modi pic.twitter.com/PcAU3eHC2k