सुषमा स्वराज की श्रद्धांजलि सभा में बोले PM मोदी- उन्होंने हर काम जी-जान से किया, वह विचारों की पक्की थीं

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की शोक सभा का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। दिवंगत सुषमा स्वराज की शोक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सुषमा स्वराज की श्रद्धांजलि सभा में पीएम मोदी ने उन्हें याद किया और कहा कि खुशी के पल को जीते-जीते उनका निधन हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि सुषमा स्वराज के जीवन के अनेक पहलू थे। सुषमा जी विचारों की काफी पक्की थीं। पीएम मोदी ने सरकारी आवास खाली करने पर कहा कि उन्होंने फौरन सरकारी आवास खाली कर दिया, जबकि सांसद जल्दी सरकारी आवास खाली नहीं करते।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं और वेंकैया जी उनके पास गए और उन्हें कर्नाटक से चुनाव लड़ने के लिए मनाया, उस चुनाव का परिणाम निश्चित था, लेकिन उन्हें चुनौतियों का सामना करना पसंद था। उन्होंने आगे कहा कि सुषमा जी का भाषण प्रभावी होने के साथ-साथ, प्रेरक भी होता था। सुषमा जी के वक्तव्य में विचारों की गहराई हर कोई अनुभव करता था, तो अनुभव की ऊंचाई भी हर पल नए मानक पार करती थी। ये दोनों होना एक साधना के बाद ही हो सकता है।

PM Narendra Modi at the condolence meet for late former Union Minister & BJP leader Sushma Swaraj in Delhi: She was very strong in her opinions & also she tried to stay committed to them. Her speeches were not only effective, but also very inspiring. pic.twitter.com/x1FildxjnZ