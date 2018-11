PM मोदी ने आडवाणी को घर जाकर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा- भारत के विकास में बड़ा योगदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के कई नेताओं ने बृहस्पतिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद लालकृष्ण आडवाणी को उनके 91वें जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दीं और राष्ट्रीय राजनीति, भाजपा को खड़ा करने एवं इसकी विचारधारा के प्रचार-प्रसार में उनके योगदान को याद किया।

पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय राजनीति पर आडवाणी का बहुत अधिक प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने टि्वटर पर लिखा, ''भारत के विकास में आडवाणी जी का योगदान बहुत बड़ा है। मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल की प्रशंसा भविष्योन्मुखी निर्णय लेने और जनपक्षधर नीतियों के लिए की जाती है। उनकी विद्वता की प्रशंसा सभी राजनीतिज्ञ करते हैं।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi met senior BJP leader LK Advani at his residence today. The senior leader is celebrating his 91st birthday today. pic.twitter.com/BtezXhrgBQ