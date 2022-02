PM मोदी आज भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाएंगे बजट के तमाम फायदे, 11 बजे करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह 11 बजे देश भर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश केंद्रीय बजट के बारे में बताएंगे। कल प्रधानमंत्री ने बजट को "लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील" बताया था। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल गरीबों पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर देता है।

आज आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द केंद्रित अपनी बातचीत में, पीएम मोदी से उस विजन को उजागर करने की उम्मीद है जिसके साथ इस साल बजट पेश किया गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर कगा, "मैं कल, 2 फरवरी को सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में आज के लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बजट के बारे में बात करूंगा। कार्यक्रम में शामिल हों।”

I will be talking about today’s people friendly and progressive Budget at a programme tomorrow, 2nd February at 11 AM. Do join the programme... — Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2022

The BJP has asked its Lok Sabha MPs to be present at the Ambedkar Centre on Janpath Road in Delhi on Wednesday where the address will be telecast on a big screen.

Since the Rajya Sabha will be in session during that time, only Lok Sabha MPs have been asked to be present at Ambedkar Centre.

Apart from this, giant screens have been set up at multiple places across the country for the Prime Minister's address to be heard by the party workers.

Praising the Budget, the Prime Minister said on Tuesday that it is full of new possibilities of more infrastructure, more investment, more growth, and more jobs.

बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों से बुधवार को दिल्ली के जनपथ रोड स्थित अंबेडकर सेंटर में मौजूद रहने को कहा है, जहां बड़े पर्दे पर संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। चूंकि उस दौरान राज्यसभा का सत्र होगा, इसलिए केवल लोकसभा सांसदों को अंबेडकर केंद्र में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, देश भर में कई जगहों पर बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं ताकि प्रधानमंत्री का संबोधन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सुना जा सके।

प्रधानमंत्री ने बजट की तारीफ करते हुए मंगलवार को कहा कि यह अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आम लोगों की प्रतिक्रिया ने सत्तारूढ़ भाजपा को उनकी सेवा करने का एक नया संकल्प दिया है।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने से कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया था। फिर भी, इसमें कोई लोकलुभावन उपाय नहीं थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट की आलोचना की और इसे "शून्य-राशि" करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें वेतनभोगी, मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह सच नहीं है। उन्होंने मंगलवार को बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही, “मध्यम वर्ग के बारे में हमारी क्या समझ है? क्या किसी किसान के परिवार में मध्यम वर्ग के सदस्य नहीं हैं? एमएसएमई वाले लोग, क्या वे मध्यम वर्ग नहीं हैं? जो किफायती मकानों के लाभार्थी हैं, क्या वे मध्यम वर्ग नहीं हैं?” शेयर बाजारों ने बजट का समर्थन किया और 848.4 अंक (1.46%) ऊपर बंद हुआ।