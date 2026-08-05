प्रधानमंत्री की सलाह संसद बिना अवरोध चलनी चाहिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों से कहा कि संसद को सुचारू ढंग से चलाना चाहिए। उन्होंने सांसदों को सार्वजनिक जीवन के महत्व और संसद के पुस्तकालय में समय बिताने की सलाह दी। इसके अलावा, युवाओं से जुड़ने और विकास योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया। बैठक में कई प्रमुख सदस्य भी शामिल थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नए सांसदों से कहा कि संसद बिना किसी अवरोध के सुचारू ढंग से चलनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और आप से भाजपा में आए समेत 37 सांसदों के साथ बुधवार को नाश्ते पर बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों संग सार्वजनिक जीवन के अपने अनुभव साझा किए। इसी के साथ सभी को बताया कि संसद को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और ये कितना महत्वपूर्ण है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे रोजाना कम से कम एक या दो घंटे संसद के पुस्तकालय में बिताएं।
इसके अलावा उन्होंने सांसदों को युवाओं से जुड़ने और अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं और खेल गतिविधियों पर ध्यान देते हुए ‘सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना’ को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ और विनोद तावडे के साथ पूर्व आप नेता स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और विक्रमजीत सिंह साहनी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई वर्षों से संसद सत्र के दौरान नाश्ते पर सांसदों से मिलते रहे हैं। ऐसी बैठकों में सांसदों को प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का अवसर मिलता है।
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