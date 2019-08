Modi on Man vs Wild: बेयर ग्रिल्स के साथ TV पर नजर आने से पहले पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया

डिस्कवरी चैनल (Discovery Channel) पर सोमवार रात नौ बजे मैन वर्सेस वाइल्ड शो (Man vs Wild) का प्रसारण हो गया है। इस प्रोग्राम में होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इस शो की शूटिंग कॉर्बेट नेशनल पार्क (Corbett National Park) में हुई है। शूटिंग के सिलसिले में शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी में कॉर्बेट पार्क आए थे। तब उन्होंने कॉर्बेट कर्मचारियों और अफसरों के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कॉर्बेट पार्क के बारे भी जानकारी ली। इस शो को डिस्कवरी नेटवर्क के चैनलों पर दुनिया के 180 से अधिक देशों में दिखाया जाएगा।

टेलीकास्ट होने से कुछ घंटे पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया और लोगों से देखने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया- 'पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालने के लिए भारत के हरे-भरे जंगल से अच्छा क्या हो सकता है। रात 9 बजे हमें ज्वाइन कीजिए।' बता दें कि पीएम मोदी के अलावा अमित शाह और स्मृति ईरानी समेत कई बीजेपी नेता रात नौ बजे टीवी देखने की अपील कर चुके हैं।

What better than the lush green jungles of India, in the midst of Mother Nature to throw light on environmental conservation and climate change..Do join at 9 PM tonight! https://t.co/RdndTgUtCF