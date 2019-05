जेटली से मिलने जाएंगे पीएम मोदी, फैसले पर पुनर्विचार को कह सकते हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रात करीब साढ़े आठ बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली से मिलने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाला से बताया है कि प्रधानमंत्री इस मुलाकात में जेटली से अपने उस फैसले पर पुनर्विचार कर सरकार में बने रहने का आग्रह कर कह सकते हैं। इससे पहले जेटली ने अगली सरकार में जिम्मेदारी न देने के लिए पीएम मोदी के नाम खुला खत लिखा था।

Sources: Prime Minister Narendra Modi will drive down to Arun Jaitley's residence around 8.30 PM today. PM is likely to ask Arun Jaitley to reconsider his earlier decision and remain in Government. pic.twitter.com/QgaEgyODq6