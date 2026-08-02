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विभावि में प्रधानमंत्री और युवाओं का इंटरेक्शन आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अगस्त को युवाओं के साथ वेबकास्ट के माध्यम से इंटरेक्शन होगा। यह कार्यक्रम झारखंड के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन - 2026 में भाग लेने की अपील की है। कुलपति ने इस संबंध में बैठक कर कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की।

विभावि में प्रधानमंत्री और युवाओं का इंटरेक्शन आज

हजारीबाग, शिक्षा प्रतिनिधि । विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्वामी विवेकानंद सभागार में 2 अगस्त को पूर्वाहन 09. 00 से 11.00 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के साथ वेबकास्ट माध्यम से इंटरेक्शन का आयोजन किया गया है। इस संबंध में झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव राजेश कुमार साहू ने विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है। जिसमें नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन - 2026 में भाग लेने को कहा है। इस बावत शनिवार को कुलपति प्रो चंद्र भूषण शर्मा ने विवि के नशा मुक्ति का नोडल विभाग के अध्यक्ष डॉ सुकल्याण मोइत्रा के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की और कुछ आवश्यक निर्देश दिया है ।

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