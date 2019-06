पीएम मोदी को मालदीव देगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ट्वीट कर कहा-नमस्कार, स्वागतम

मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान इज्जुद्दीन' देने की घोषणा की है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने शनिवार को यह घोषणा की। पीएम मोदी दोबारा से मंत्री पद संभालने के बाद पहले विदेशी दौरे पर मालदीप के लिए निकल गए हैं।

मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने एक ट्वीट में कहा, “राष्ट्रपति सोलिह ने विदेशी गणमान्य लोगों को दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री को शनिवार निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया जायेगा। नमस्कार, स्वागतम।” पीएम मोदी शनिवार से मालदीव के दो दिवसीय दौरे पर जायेंगे।

President @ibusolih has announced his decision to confer on PM of India H.E. @narendramodi the Maldives highest honour accorded to foreign dignitaries, “The Most Honourable Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddeen” during PM’s visit today. Namaskar, Swagatham 🙏