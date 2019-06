पूर्वी आर्थिक फोरम में मुख्य मेहमान के तौर पर रूस ने पीएम मोदी को दिया न्योता

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। विजय गोखले ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर की शुरुआत में रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले पूर्वी आर्थिक मंच (ईस्टर्न इकोनोमिक फोरम) में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम मोदी को आमंत्रित किया है और पीएम मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

पीएम मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात पर विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि उन दोनों के बीच किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि पूरा फोकस इस बात पर था कि अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा को सफल कैसे सफल बनाया जाए।

Foreign Secy,Vijay Gokhale in Bishkek on PM Modi's meet with Russian President Vladimir Putin: President Putin has invited the PM to be the main guest at Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia in early September, and PM Modi has accepted the invitation. pic.twitter.com/YlB1vYicaU