पीएम मोदी युवा उद्यमियों से बोले, आज के युवा रोजगार सृजनकर्ता बन रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा उद्यमियों से बात की। स्टार्ट अप इंडिया के तहत अपना स्वरोजगार स्थापित करने वाले युवा उद्यमियों से उन्होंने कहा कि आज हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। उन्होंने कहा, 'हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स ना केवल बड़े शहरों में शुरू हो रहे है बल्कि छोटे शहर और गांव भी स्टार्टअप्स अग्रणी केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।

प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है। आज के युवा रोजगार सृजनकर्ता बन रहे हैं। हम जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज 45 फीसद स्टार्टअप महिलाओं द्वारा शुरू किए गए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ने की जरुरत है। स्टॉर्टअप को बढ़ावा देने के लिए पूंजी जरूरी। वित्तपोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना की गई है।

पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब स्टार्टअप का मतलब केवल डिजिटल और तकनीकी नवोन्मेष से था। अब चीजें बदल रही है, हम विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप देख रहे हैं। स्टार्टअप अपने उत्पादों को सरकार को बेच सकते हैं , हमने उनके लिए नियमों को सरल किया है। भारत ने वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में खुद से पहचान बनाई है।

