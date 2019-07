मुंबई हादसे को पीएम मोदी ने बताया पीड़ादायक, कहा- जोरों पर है राहत कार्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण मुंबई के डोंगरी में मंगलवार को महाडा की चार मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से हुए हादसे और मारे गए लोगों की इस घटना को पीड़ादायक बताया। उन्होंने कहा कि जिन परिवार ने अपने लोग खाए हैं उनके प्रति संवेदना है।

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए आगे कहा कि उम्मीद करते हैं कि घायल जल्द ठीक हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार, एनडीआरएफ और स्थानीय अथॉरिटीज राहत कार्य में जोर शोर से लगे हुए हैं।

PM Narendra Modi: Collapse of a building in Mumbai’s Dongri is anguishing. My condolences to the families of those who lost their lives. I hope the injured recover soon. Maharashtra Government, NDRF and local authorities are working on rescue operations & assisting those in need. pic.twitter.com/DGd77ulof8