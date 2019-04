काग्रेस और BJD ने गरीबों का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया: पीएम मोदी

उड़ीसा के कालाहांडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीजेडी पर तीखा हमला बोला। पीएम ने यहां कहा कि काग्रेस और बीजू जनता दल ने गरीब को गरीब ही बनाए रखा और उनका इस्तेमाल केवल वोट के रूप में किया। पीएम ने यहां दाना मांझी का भी जिक्र करते हुए कहा कि न जाने कितने दाना मांझी को एंबुलेंस नहीं मिली होगी।

PM Narendra Modi in Kalahandi, Odisha: Parties like Congress and BJD conspired to keep the poor of the country poor, they deceived the poor. They treated them as vote-bank; and because of this don’t know how many Dana Manjhis don't even get ambulance. pic.twitter.com/zWfI7MxSDh