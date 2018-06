पीएम मोदी बोले, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने दोगुना किया बजट- VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए कृषि क्षेत्र का बजट दोगुना करके 2.12 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।



Our govt is working to ensure that the incomes of our farmers doubles by 2022. For that we are facilitating needed assistance wherever required. We have faith in the farmers of India: PM Narendra Modi while addressing farmers via video conferencing. pic.twitter.com/mNNGhwHJCh