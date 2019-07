पीएम मोदी ने कहा- आर्थिक सर्वे ने 5 हजार अरब डॉलर अर्थव्यवस्था का रोडमैप तैयार किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे 2018-19 की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत के पांच हजार डॉलर के अर्थव्यवस्था बनने का एक रोडमैप तैयार किया है।

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा- “आर्थिक सर्वे 2019 ने 5 हजार डॉलर की अर्थव्यस्था बनने का एक रोडपैम है। इसमें सामाजिक क्षेत्र की प्रगति और नई प्रोद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा से होनेवाले फायदे को भी रेखांकित किया है।”

The #EconomicSurvey2019 outlines a vision to achieve a $5 Trillion economy.



It also depicts the gains from advancement in the social sector, adoption of technology and energy security.



