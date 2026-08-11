स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग-बलिदान की अमिट गाथा है तिरंगा : योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा बोले-राष्ट्र के प्रतीकों का

गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का तिरंगा महज एक ध्वज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमिट गाथा है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देश की अस्मिता और गौरव के प्रतीक हैं। इनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। भारत सरकार ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान को संज्ञेय अपराध बनाया है। ऐसे में हर नागरिक को राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना को मजबूत करना चाहिए।

तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सीएम योगी, सोमवार को गोरखपुर में तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से पहले नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। तिरंगा उनके त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। तिरंगे का सम्मान करना उन अमर बलिदानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पार्चन कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और बलिदान को नमन किया।

भारत की आन, बान और शान सीएम योगी ने कहा कि हमारा तिरंगा भारत की आन, बान और शान प्रतीक है। भारत की आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अलग-अलग समय, अलग-अलग प्रकार के ध्वज को लेकर आंदोलन को नई गति दी थी। 1905 में भारत की आजादी का मूलमंत्र स्वदेशी बना था। इसके बाद 1930 के दशक में तिरंगा के बीच चरखा, स्वतंत्रता सेनानियों का ध्वज बना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तिरंगा के साथ, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र को लेकर राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया।

हर घर तिरंगा अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तिरंगा यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर तिरंगा’ फहराने के आह्वान का हिस्सा है। वर्ष 2022 से शुरू हुआ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान हर वर्ष नए उत्साह और व्यापक जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र के महापुरुष और क्रांतिकारी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तिरंगा उन्हीं महापुरुषों और क्रांतिकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमिट गाथा का प्रतीक है।

युवाओं से गौरव की अनुभूति मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि युवाओं से उनके आदर्श और गौरव के प्रतीक छीन लिए जाएंगे तो वे अपने अतीत और विरासत पर गर्व करने की अनुभूति से वंचित हो जाएंगे। इसी भाव को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा फहराने का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश के गौरव, स्वाभिमान और अमर बलिदानियों की स्मृति को हर घर तक पहुंचाने का माध्यम है।

काकोरी और स्वतंत्रता सेनानी सीएम योगी ने कहा कि कभी यह तिरंगा भारत की आजादी का मंत्र बना था। बैरकपुर में आजादी की चिंगारी मंगल पांडेय ने लगाई थी। गोरखपुर में बंधु सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिठुर (कानुपर) में तात्या टोपे, मेरठ में धनसिंह कोतवाल ने आजादी के आंदोलन को दिशा दी। आजादी के लिए बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1922 में गोरखपुर में चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी। 1925 में लखनऊ के काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ सान्याल, राजेन्द्र लाहिड़ी आदि ने देश का धन अंग्रजों से कब्जे में लेने का कार्य किया था। इसमें शामिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी, अन्य सभी क्रांतिकारियों को विभिन्न जेलों में फांसी दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। 1947 से 2022 तक आजाद हिन्दुस्तान में इस ऐतिहासिक घटना को डकैती पढ़ाया जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया।

कार्यक्रम में मौजूद लोग कार्यक्रम में मंच पर ये रहे मौजूद कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, सरवन निषाद, प्रदीप शुक्ल, एमएलसी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कामेश्वर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, उर्दू अकादमी के निर्वतमान चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा, राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चारू चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।