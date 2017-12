श्रद्धांजलि:PM मोदी ने सरदार पटेल को 67वीं पुण्यतिथि पर किया याद

लौह पुरुष के तौर पर जाने जानेवाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 67वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार को याद करते हुए ट्वीट किया, 'हम महान सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। भारत का हर एक नागरिक देश के प्रति किए गए सरदार पटेल के महान कार्यों के लिए उनका ऋणी है।'सरदार पटेल का जन्म जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनके पिता झावेरभाई किसान थे और मां लाडबाई साधारण महिला थी। सरदार वल्लभ की प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई। वल्लभाई पटेल का विवाह झबेरबा से हुआ। सरदार पटेल को उनके बड़े भाई ने बैरिस्टरी पढ़ने के लिए भेजा।

वहां से वे 1913 में भारत लौटे और फिर अहमदाबाद में उन्होंने वकालत करना शुरू किया। उसके बाद महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और भारत की आज़ादी के बाद वो देश के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री बने थे। बारदौली कस्बे में ज़ोरदार व सशक्त सत्याग्रह करने के बाद उन्हें सरदार कहा जाने लगा और इस तरह वो सरदार पटेल बनें। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बनते भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम भी सरदार पटेल ने बखूबी किया और उसके बाद ही उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाने लगा।

We remember the great Sardar Patel on his Punya Tithi. Every Indian is indebted to Sardar Patel for his monumental service to our nation.