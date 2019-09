रूस में मलेशिया के PM से मिले प्रधानमंत्री मोदी, जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे के दूसरे दिन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अलावा मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के सामने भगोड़े विवादित उपदेशक जाकिर नाइक का मुद्दा उठाया और उन्होंने प्रत्यर्पण की बात की। बता दें कि जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए भारत लगातार मलेशिया के टच में है। इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके देश को जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण नहीं करने का अधिकार है क्योंकि भगोड़े उपदेशक ने दावा किया कि उसके खिलाफ भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी।

विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के पीएम के साथ जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। दोनों पक्षों ने फैसला किया है कि हमारे अधिकारी मामले के संबंध में संपर्क में रहेंगे। गौरतलब है कि 53 साल का कट्टर टीवी उपदेशक नाइक 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चला गया था और कहा जा रहा है कि उसे मलेशिया ने स्थायी निवासी का दर्जा दिया है।

Foreign Secretary Vijay Gokhale on PM Modi's meeting with PM of Malaysia: Prime Minister Modi raised the issue of Zakir Naik's extradition. Both the parties have decided that our officials will stay in contact regarding the matter and it is an important issue for us. pic.twitter.com/Av84Rds4p3