PM Modi on Man Vs Wild LIVE: बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में घूम रहें हैं PM पीएम मोदी

PM Modi With Bear Grylls in Man Vs Wild: डिस्कवरी चैनल (Discovery Channel) पर आज यानी सोमवार को 'मैन वर्सेज वाइल्ड' शो (Man vs Wild) का प्रसारण रात 9 बजे से हुआ। इस प्रोग्राम में होस्ट बेयर ग्रिल्स (बियर ग्रिल्स) के साथ पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) नजर आ रहे हैं। इस शो की शूटिंग कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई है। शूटिंग के सिलसिले में शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी में कॉर्बेट पार्क आए थे। इस शो को डिस्कवरी नेटवर्क के चैनलों पर दुनिया के 180 से अधिक देशों में दिखाया जा रहा है। इसमें कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन शो में नजर आ रहा है। इसमें कॉर्बेट पार्क के कर्मचारी भी पीएम के साथ दिख सकते हैं। इसमें बेयर ग्रिल्स के साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर्यावरण और वन्यजीवों के प्रति लोगों को जागरूक करते दिखाई देंगे।



-जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में पीएम बताते हैं कि यहां पहाड़, प्रकृति, नदी और तालाब शानदार है। पीएम मोदी कहते हैं कि प्रकृति से संघर्ष करते हैं तो यह खतरनाक होता है, लेकिन हम प्रकृति से संतुलन बना लेते हैं तो वह भी हमारी मदद करती है।

-बेयर ग्रिल्स से मुलाकात से पहले पीएम मोदी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अब दोनों का काफिला आगे बढ़ता है। पीएम मोदी कार से ही कहते हैं कि आज हम बेयर के साथ जिम कार्बेट की तरफ चल पड़े हैं। इसके बाद बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि यह उनका पहला भारत दौरा नहीं है।

-इस दौरान पीएम मोदी कहते हैं कि बेयर ग्रिल्स के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचना एक अलग अनुभव रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह दुनिया के लिए यह एक अलग तरह का अनुभव होगा।

-भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाई रूट बंद होने कारण बेयर ग्रिल्स एक हेलिकॉप्टर से उस जगह पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली होती है। हेलिकॉप्टर से उतरते ही वह पीएम मोदी से मिलने के लिए 4 किमी पैदल चलते हैं।

- बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में घूम रहें हैं PM पीएम मोदी।

- चैनल की ओर पहले जारी किये गये एक टीजर में बीयर ग्रील्स बाघ के संभावित हमले से बचने के लिए मोदी को एक तरह का भाला देते हैं। इस पर मोदी कहते हैं, टमेरा पालन-पोषण मुझे किसी की जान लेने की अनुमति नहीं देता। लेकिन यदि आप जोर देते है तो मैं इसे अपने पास रखूंगा।

-कार्यक्रम से एक दिन पहले पार्क प्रशासन ने पीएम के साथ जुड़ी फोटो जारी की। फोटो में पीएम मोदी पार्क अधिकारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। बताते हैं कि कार्यक्रम में बाघों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए दिखाया जाएगा। पार्क की सुंदरता को भी विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

-पार्क के निदेशक राहुल ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्क अधिकारियों की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है। वन्यजीवों से संबंधित जानकारी पार्क अधिकारियों ने प्रधानमंत्री ने साझा की थी। बताया कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित किताबें भी पीएम को भेंट की। इससे पीएम नरेंद्र मोदी काफी खुश नजर आए थे।